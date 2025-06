POL-NB: Kleinbus und Wohnmobil stoßen auf der BAB 20 zusammen

Grimmen (ots) -



Am 22.06.2025 gegen 17:40 Uhr kam es auf der BAB 20 auf Höhe der Anschlussstelle Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 41-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Kleinbusses Mercedes befuhr die BAB 20 aus Richtung Stettin kommend in Richtung Lübeck, Mit im Fahrzeug befanden sich seine Ehefrau und seine beiden Töchter im Alter von 6 und 11 Jahren. Auf Höhe der Anschlussstelle Greifswald wollte die 40-jährige Fahrzeugführerin eine Wohnmobil der Marke Fiat auf die BAB 20 auffahren. Um der Fahrerin das Einfädeln zu erleichtern wechselte der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen. Diese Möglichkeit nutze die 40-jährige Fahrzeugführerin und wechselte mit ihrem Fahrzeug vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur. Als sie sich auf dem rechte Fahrstreifen befand, wollte der 41-Jährige auch wieder auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei bemerkte er nicht, dass sich das Wohnmobil noch neben seinem Fahrzeug befand. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch wurden die Seitenscheiben des Mercedes zerstört. Wodurch sich die beiden Mädchen und die Ehefrau leichte Verletzungen zuzogen. Alle Verletzten mussten mit Rettungswagen ins Klinikum Greifswald gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste der Fahrzeugverkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Einig unvernünftige Autofahrer fuhren trotz der Gefahrenstelle mit sehr hoher Geschwindigkeit an der Unfallstelle vorbei, obwohl sich die Polizeibeamten, Sanitäter und die Mitarbeiter des Bergungsunternehmens an der Unfallstelle auf der Fahrbahn bewegten.



