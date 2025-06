POL-ANK: Polizei zieht positive Bilanz zum MV-Tag 2025 in Greifswald

Greifswald (ots) -



Vom 20. bis zum 22. Juni feierten das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Hansestadt Greifswald den 15. MV-Tag. Das Landesfest stand in diesem Jahr unter dem Motto "Tradition - Innovation - Vielfalt" und lockte zahlreiche Besucher in die Hansestadt. In freundlicher und maritimer Atmosphäre könnten die zahlreichen Gäste bei guter Stimmung den MV-Tag genießen.



Mehr als 40.000 Besucherinnen und Besucher tummelten sich in der Hansestadt, flanierten durch die Straßen und besuchten die zahlreichen Erlebnisbereiche, wo ihnen ein umfangreiches Mitmach- und Bühnenprogramm geboten wurde.



Aus polizeilicher Sicht war der Erlebnisbereich "Blaulichtmeile" natürlich eines der Highlights des MV-Tages. Praxisnahe Einblicke direkt von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu bekommen lockte zahlreiche Interessierte in den Erlebnisbereich, indem sich auch die Landespolizei MV präsentierte. Ob Türen auf rammen, mit Einsatztrainern boxen, sich über Technik und Gerät informieren oder virtuell einen Tatort erkunden und den Fall lösen - es war für jeden etwas dabei. Wer nicht genug von der Blaulichtfamilie bekommen konnte, guckte einfach bei der Bundespolizei, dem Zoll, der Bundeswehr, der DLRG oder dem THW vorbei und bestaunte Fahrzeuge, Ausrüstung oder tierische Mitarbeiter.



Der Polizeiführer des Einsatzes, Polizeidirektor Tino Peisker, zeigte sich erfreut über die vielen positiven Gespräche und Rückmeldungen der Gäste, die sich bei den Einsatzkräften bedankten und bei vielen persönlichen Gesprächen in den Dialog gingen.



Durch eine gute Zusammenarbeit konnte die Polizeiinspektion Anklam in enger Kooperation mit der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern, der Hansestadt Greifswald sowie allen weiteren Akteuren einen störungsfreien Ablauf der Festivitäten sicherstellen. Das eng abgestimmte Sicherheitskonzept hat sich, auch unter Berücksichtigung aktueller Einschätzungen der Entwicklung der allgemeinen Sicherheitslage, bewährt.



Während der Feierlichkeiten kam es lediglich vereinzelt zu veranstaltungstypischen Delikten, die den Ablauf jedoch nicht beeinträchtigten.



Die Polizeiinspektion Anklam zieht zum Ende des mehrtägigen Einsatzes ein insgesamt sehr positives Fazit und dankt allen Beteiligten und Besuchern für ein gelungenes und fröhliches Fest.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell