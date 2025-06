POL-HRO: Suche nach einem psychisch auffälligen Mann in Graal-Müritz

Graal Müritz (ots) -



Am 22.06.2025 kam es am Nachmittag gegen 13:00 Uhr zu der Suche nach

einem psychisch auffälligen Mann in Graal Müritz. Nach Hinweisen von

Zeugen ging ein ca. 25 - 30 Jahre alter Mann die August-Bebel-Straße

entlang. Dieser schrie vor sich hin und hielt ein offen gezücktes

Messer in der Hand. Als später eine Mutter mit ihrer zweijährigen

Tochter auf den Störer trafen hielt dieser ihnen das Messer vor,

worauf beide flüchteten. Das nahm der Mann zum Anlass, ihnen das

Messer hinterher zu werfen. Später meldeten Passanten, dass der Mann

laut grölend am Strand unterwegs sei. Verletzt wurde niemand. Die

umfangreiche Suche nach dem psychisch auffälligen Mann erfolgte mit

vier Funkstreifenwagen der Polizeireviere Sanitz und Dierkow, dem

Polizeihubschrauber sowie der DLRG, welche eine Drohne und ein Quad

zum Einsatz brachten. Leider verlief die Suche ergebnislos.



Zur Personenbeschreibung des Störers kann ergänzt werden, dass dieser

stark tätowiert, schlank und barfuß war. Weiterhin war er mit einer

knielangen Hose und einem Hemd bekleidet. Hinweise zu der Person

nimmt jede Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



