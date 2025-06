POL-NB: Straßenbaum stürzt nach Verkehrsunfall auf die Fahrbahn

Jatznick LK V-G (ots) -



Am Sonntagvormittag, dem 22.06.2025, gegen 10:00 Uhr ereignete sich auf der B 109 in Jatznick ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 65-jährigen deutscher Fahrer eines PKW Skoda Octavia die B 109 aus Richtung Anklam kommend in Richtung Pasewalk. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in der Ortslage Jatznick nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall stürzte der Baum auf die Fahrbahn.



Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Der Fahrer und seine 64-jährige Beifahrerin blieben unverletzt und konnten nach einer kurzen Untersuchung durch die Rettungskräfte die Unfallstelle verlassen.



Die Freiwillige Feuerwehr Jatznick unterstützte mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Baum musste teilweise zersägt werden, um die Straße zu beräumen.



Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße für die Dauer von etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell