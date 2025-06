POL-HRO: Randalierender Mann in Straßenbahn in Rostock

Rostock (ots) -



In den Abendstunden des 21.06.2025 kam es in Rostock in einer

Straßenbahn zu einer Auseinandersetzung mit einem psychisch

auffälligem Mann. Gegen 21:15 Uhr stieg in der Ehm-Welk-Straße eine

Gruppe deutscher Jugendlicher (16 und 17 Jahre) in eine

stadteinwärts fahrende Straßenbahn. In dieser wurden sie von einem

Mann angepöbelt. Dieser beleidigte und bedrohte die Jugendlichen und

trat einen von ihnen an den Kopf, wobei er diesen leicht verletzte.

Als die Straßenbahn an der Haltestelle Reutershagen hielt, konnte

der Mann aus der Straßenbahn gedrängt werden. Hierbei schlug er einem

vor ihm aussteigenden Mann eine Flasche über den Kopf und schlug ihm

ins Gesicht. Der syrische Geschädigte (25 Jahre) erlitt eine

Kopfplatzwunde. Der 35-jährige deutsche Täter konnte durch die

eintreffenden Beamten vor Ort festgestellt werden. Durch die

Staatsanwaltschaft Rostock wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine

Blutprobenentnahme angeordnet. Im Anschluss erfolgte die Einweisung

des Täters aufgrund seines psychischem Ausnahmezustands und

geäußerter Suizidabsichten in ein Rostocker Klinikum. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum bereits polizeilich

bekannten Täter aufgenommen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell