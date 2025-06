POL-NB: Schuppenbrand durch heiße Asche

Miltzow LK V-R (ots) -



Am Sonntagvormittag, des 22.06.2025, wurde der IRLST des Landkreises Vorpommern-Rügen gegen 10:00 Uhr ein Brand in Miltzow gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeikräfte, hatte die Feuerwehr den Brand bereits unter Kontrolle.



Nach ersten Erkenntnissen hatte der 83-jährige deutsche Bewohner Asche aus der Feuerschale vom Vorabend entsorgen wollen. Dabei ist die Mülltonne in Brand geraten. Das Feuer schlug auf den Schuppen über und verursachte Sachschaden.



Der gesamten Löschzug Sundhagen war mit 26 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr zeitnah vor Ort und konnte den Brand löschen, bevor der Schuppen vollständig von den Flammen erfasst wurde.



Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



