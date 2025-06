POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in Gutow - Badendiek (LK Rostock)

Güstrow (ots) -



Aus bislang unbekannter Ursache kam es heute Nacht zu einem Brand in

Badendiek-Gutow. Gegen 00:40 Uhr wurde in der Goldberger Chaussee 1

der Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses bemerkt. In der Folge

griff das Feuer auf das gesamte Gebäude über. Aufgrund dessen wurden

das PHR Güstrow und die Freiwilligen Feuerwehren Lohmen, Karcheez,

Gutow, Klein Upahl, Zehna, Bölkow und Güstrow sowie der

Rettungsdienst alarmiert. Insgesamt kamen 58 Kameraden der Feuerwehr

mit 12 Einsatzfahrzeugen zum Einsatz. Die L 17 wurde bis 07:45 Uhr

voll gesperrt. Der 90-jährige Bewohner konnte unverletzt an

Angehörige übergeben werden. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die

Brandortarbeit übernommen. Die Ermittlungen dauern an. Der

Sachschaden wird auf 150.000 EUR beziffert.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell