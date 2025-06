POL-HRO: Rohrbruch und Überschwemmung der Bertolt-Brecht-Straße in Rostock

Rostock (ots) -



Am 22.06.2025 kam es gegen 01:20 Uhr im Bereich der

Bertolt-Brecht-Straße/ Ehm-Welk-Straße in Rostock zu einem Rohrbruch

und Überflutung der Straße.

Direkt vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses brach ein

Wasserrohr. Das Wasser trat massiv an die Oberfläche und

überschwemmte Gehwege und Straßen. Über 100 Fahrzeuge standen

zwischenzeitlich etwa 20 cm tief im Wasser, ohne dass diese jedoch

größere Schäden davon trugen. Durch den Notdienst von Nordwasser

wurde das Wasser abgestellt und eine weitere Überflutung verhindert.

Schäden sind an zahlreichen Gehwegplatten und Bordsteinen entstanden.

Der Bereich wurde kenntlich gemacht und abgesperrt.



Einige Keller des MFH wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Bertolt-

Brecht-Straße war kurzfristig für den Personen- und Fahrzeugverkehr

nicht passierbar. Die Ehm-Welk-Straße ist für die anstehenden

Reinigungs- und Reparaturarbeiten teilweise gesperrt. Nach ersten

Schätzungen werden diese bis ca. 10:00 Uhr dauern.



Maik Marten

Polizeihauptkommissar

PR Rostock Lichtenhagen



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell