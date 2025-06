POL-HRO: Fahrzeugführer übersieht herannahende Bäderbahn Molli

Kühlungsborn (ots) -



Am 26.06.2025 gegen 14:44 Uhr befuhr der 44-jährige deutsche Faher

eines Mini-Coopers die Fritz-Reuter-Straße in Kühlungsborn in

Richtung Neue Reihe. Augenscheinlich missachtete er die durch das

Andreaskreuz vorgegebene Vorfahrt der Traditionseisenbahn "Molli, so

dass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch Anwohner konnte das nicht

mehr fahrbereite Fahrzeug aus dem Gleisbett herausgezogen werden.

Der Notfallmanager von der Bäderbahn Molli kam zum Einsatz. Nach

einer Kontrolle der Beschädigungen im Bahnhof Kühlungsborn West,

konnte der Zug die Fahrt fortsetzen.

Der Autofahrer sowie alle Passagiere im "Molli" blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.



