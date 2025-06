POL-NB: Verkehrsunfall in Binz mit einer leichtverletzten Person

Binz auf Rügen (ots) -



Am heutigen Samstag, 21.06.2025, kam es gegen 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Binz.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 77-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Hyundai die Dünenstraße in Richtung Seebrücke. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In der Folge stieß der PKW Hyundai gegen zwei parkende PKW der Marken Ford und Mercedes-Benz.



Die Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Bergen verbracht. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird vorerst auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



