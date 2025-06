POL-NB: Drei schwerverletzte Personen nach Verkehrsunfall auf der L 192

Stralsund (ots) -



Am 21.06.2025 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der L 192 Ortsausgang Steinhagen in Richtung Richtenberg ein Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten Personen.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 16-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades Simson mit seinem 15-jährigen deutschen Sozius die L 192 in Steinhagen in Richtung Richtenberg. Auf Höhe der Unfallstelle wollte der Simson-Fahrer nach links auf einen Fahrradweg abbiegen, weil bei seinem Moped während der Fahrt Motorprobleme auftraten.



Der Simson-Fahrer beachtete beim Abbiegen nicht, dass ein nachfolgendes Fahrzeug bereits zum Überholvorgang angesetzt hatte. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Opel Corsa und der Simson. Die 61-jährige deutsche Fahrzeugführerin des Opel kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben.



Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl die PKW-Fahrerin, als auch der Fahrzeugführer des Kleinkraftrades und sein Sozius schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Die Personen wurden zur Behandlung, durch die ebenfalls eingesetzten Rettungskräfte, ins Krankenhaus nach Stralsund verbracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die L 192 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Grimmen übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



