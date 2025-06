POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und hohen Sachschaden in Demmin

Demmin (ots) -



Am 20.06.2025 gegen 15:05 Uhr kam es in der Stavenhagener Straße (B194) in Demmin zu einem Verkehrsunfall an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei befuhren ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW, die 42-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Mazda und die 46-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW in der genannten Reihenfolge die Stavenhagener Straße in Fahrtrichtung Stavenhagen. Auf Grund der Verkehrslage mussten der 43-Jährige und die 42-Jährige ihre Fahrzeuge abbremsen. Diese bemerkte die 46-jährige Fahrzeugführerin zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Mazda-Fahrerin auf. In der weiteren Folge wurde der Mazda gegen den Pkw des vor ihr stehenden VW-Fahrers geschoben. . Dabei wurde die 46Jährige Fahrzeugführerin leichtverletzt und zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Demmin gebracht. Der Mazda, sowie der VW der 46-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten in eigener Regie geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 EUR. Der fließende Verkehr war vor Ort für über zwei Stunden eingeschränkt, wobei der Verkehr regulierend an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell