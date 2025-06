POL-NB: Folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 20.06.2025 gegen 21:05 Uhr kam es in der Salvador-Allende-Straße in 17036 Neubrandenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Hierbei befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin eines PKW Mercedes die Salvador-Allende-Straße aus Richtung Woldegker Straße kommend in Richtung Carlshöher Straße. Zur gleichen Zeit befuhr der 22-jährige Fahrzeugführer eines Motorrades der Marke KTM die Salvador-Allende-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Auf Höhe des Rewe-Marktes bog die 25-jährige Fahrzeugführerin nach links in Richtung des Parkplatzes des Rewe-Marktes ab. Dabei übersah sie den im Gegenverkehr befindlichen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei zog sich der Motorradfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum von Neubrandenburg gebracht werden. Dort verstarb er jedoch an seinen schweren Verletzung.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.

Zur genauen Klärung der Umstände des Unfalls kommt am 21.06.2025 ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz.



