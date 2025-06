POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Güstrow und der Bundespolizeiinspektion Rostock anlässlich einer Versammlungslage in Bützow

Bützow/ Landkreis Rostock (ots) -



Für den heutigen Freitag wurde am Bahnhof in Bützow eine Demonstration in Form einer Versammlung zum Thema: " Bützow bleibt bunt - keine AfD-Flaggen am Bahnhof Bützow " angemeldet.



An der Versammlung, die einen friedlichen und zum Großteil störungsfreien Verlauf nahm, beteiligten sich etwa 150 Menschen. Zu Beginn der Versammlung vermummten sich jedoch zwei Versammlungsteilnehmer, die schließlich von der Versammlungsleiterin nach Hinweis der Polizei ausgeschlossen wurden. Gegen 18 Uhr wurde die Versammlung ohne weitere Vorkommnisse beendet.



Die Versammlung wurde zeitweise von etwa 50 Personen verfolgt, die offenbar AfD-Sympathisanten bzw. -Mitglieder waren und sich auf dem Privatgelände auf und um den Bahnhof aufhielten. Von dieser Gruppierung ging jedoch kein Versammlungscharakter aus. Ihrerseits fand keine Meinungsäußerung statt.



Nach Beendigung der Versammlung kam es zu einem Böllerwurf auf ein Einsatzfahrzeug der Bundespolizei, welches hierdurch leicht beschädigt wurde. Diesbezüglich konnten die Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei im Rahmen der Nahbereichsfahndung zwei Tatverdächtige feststellen. Dabei handelte es sich um einen 23- und um einen 16-jährigen Deutschen. Es wurde niemand durch den Böllerwurf verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.



Zur Gewährleistung eines reibungslosen und störungsfreien Versammlungsgeschehens waren insgesamt elf Polizeibeamte der Polizeiinspektion Güstrow im Einsatz. Derweil sorgten zwölf Polizeibeamte der Bundespolizeiinspektion Rostock zudem für die Überwachung des An- und Abreiseverkehrs am Bahnhof.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte aufgrund der um 19:55 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell