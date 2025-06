POL-HRO: Zeugen gesucht - Polizei ermittelt nach Vorfall auf Schulweg

Rostock (ots) -



Am Morgen des 18. Juni 2025, gegen 7:20 Uhr, soll ein 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg in der Rostocker Südstadt/Semmelweissstraße von einem bislang unbekannten Mann angesprochen worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich ein kurzes Gespräch, in dessen Verlauf der Mann das Mädchen unangemessen berührt haben soll.



Das Mädchen konnte sich selbstständig aus der Situation befreien und wandte sich daraufhin an eine Vertrauensperson, die den Vorfall umgehend bei der Polizei meldete. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit alle Umstände des Geschehens.



Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden:



- Alter: zwischen 20 und 30 Jahren



- Statur: Schlank



- Größe: ca. 175 cm



- Kurze dunkle Haare



- Bekleidung: Jeans



Die Polizei bittet Zeugen, die am 18.06.2025 im Bereich der Semmelweissstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhalts hilfreich sein könnten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock unter 0381/4916-1616 zu melden. Hinweise nehmen auch jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache entgegen.



