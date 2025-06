POL-NB: Drei PKW zusammengestoßen

Heringsdorf (ots) -



Auf der Landesstraße 266 sind heute Vormittag gegen 09:00 Uhr drei PKW zusammengestoßen. Ein 65-jähriger Mann wollte mit seinem Auto zwischen Schmollensee und Bansin auf einen Parkplatz abbiegen. Er hielt, die 49-jährige Frau im Auto hinter ihm auch. Der 50-jährige Fahrer im dritten Auto fuhr - womöglich durch Sonnenblendung - auf den mittleren PKW auf und schob das Auto dadurch in das erste Auto.



Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Zwei Personen in den beiden vorderen Autos wurden mit Stand des Einsatzzeitpunktes gegen kurz nach 09:00 Uhr leichtverletzt. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers und das Auto, in das er als erstes hineinfuhr, mussten abgeschleppt werden.



Die Straße war für etwa 20 Minuten vollgesperrt.



Die erwähnte 49-jährige Fahrerin ist Polin, die anderen Beteiligten sind Deutsche.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell