POL-HRO: 21-Jähriger bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Rostock (ots) -



Am Freitagmorgen ist ein 21-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn in der Rostocker Innenstadt leicht verletzt worden.



Der Tscheche saß als Beifahrer in einem Auto, das gegen 06:40 Uhr im Bereich des Schröderplatzes mit einer Straßenbahn kollidierte. Der 41-jährige Fahrer, ein slowakischer Staatsbürger, fuhr vom Kanonsberg in Richtung Vögenteich, als er mit der aus Richtung Doberaner Platz kommenden Bahn zusammenstieß.



Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Der Verkehr war im Bereich des Schröderplatzes für rund 45 Minuten erheblich eingeschränkt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell