POL-HRO: Tankstellenüberfall am heutigen Morgen in Güstrow - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Am heutigen Morgen kam es in Güstrow zu einem Tankstellenüberfall in der Plauer Chaussee. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen näherten sich gegen 04:20 Uhr zwei maskierte Personen aus Richtung Stadtzentrum kommend der Tankstelle. Zu diesem Zeitpunkt war eine 42-jährige Mitarbeiterin mit der Zubereitung der Backwaren beschäftigt. Die Täter betraten den Verkaufsraum und besprühten die 42-jährige Ukrainerin unmittelbar mit Pfefferspray. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausübung gestört, sodass sie zeitnah den Tatort verließen. Offenbar wurde kein Bargeld, sondern lediglich Tabakwaren entwendet.



Die Täter entfernten sich im Anschluss in Richtung des Speedwaystadions und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Laut Zeugenaussage soll es sich bei den Tätern um Jugendliche mit schwarzen, krausen Haaren gehandelt haben.



Die 42-jährige Tankstellenmitarbeiterin wurde durch den Pfeffersprayangriff verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in das KMG Klinikum verbracht.



Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zum schweren Raub. Dabei wird auch vorhandenes Videomaterial ausgewertet. Weitere Angaben können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.



Die Polizei bittet dennoch Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



