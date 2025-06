POL-NB: Brand einer Gartenlaube in Pasewalk

Pasewalk (LK VG) (ots) -



Am 19.06.25 gegen 23:40 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Greifswald darüber informiert, dass es in

einem Kleingarten an der Kürassier Kaserne in Pasewalk zu einem

Brandausbruch gekommen ist.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr standen

eine Gartenlaube und ein Gartenzaun bereits im Vollbrand und brannten

anschließend vollständig nieder. Eine angrenzende Garage wurde durch

das Feuer beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Pasewalk konnte durch

das schnelle Einschreiten ein Übergreifen der Flammen auf die Bäume

des angrenzenden Friedhofsgeländes verhindern. Insgesamt waren 22

Kameraden mit 4 Fahrzeugen im Einsatz.

Der Sachschaden wird auf ca. 15.000EUR geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch den

Kriminaldauerdienst geführt. Ein Brandursachenermittler kommt am

20.06.25 zum Einsatz.



