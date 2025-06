POL-NB: Brennender Kinderwagen im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Bergen

Bergen (LK VR) (ots) -



Am Mittag des 19.06.2025 wurde die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen darüber informiert, dass es im

Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Ruschwitzstraße in

Bergen auf Rügen zum Brand gekommen ist.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch unbekannte Täter

ein im Kellerbereich abgestellter Kinderwagen in Brand gesetzt.

Das Feuer konnte durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus

Bergen, Putbus, Sehlen und Patzig gelöscht werden. Aufgrund der

starken Rauchentwicklung wurde der betroffene Aufgang kurzfristig

evakuiert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

telefonisch im Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer

03838/810224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die

Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell