POL-NB: Zeugen zu einer mutmaßlichen Schlägerei gesucht

Demmin (ots) -



Gestern Abend ist die Polizei in Demmin zu einer möglichen Schlägerei gerufen worden. Im Bereich "An der Mühle" trafen die Beamten auf mehrere Männer, die alle alkoholisiert waren. Eine Gruppe aus drei Männern (19, 21 und 44 Jahre alt) soll auf eine Gruppe weiterer Männer zunächst verbal losgegangen sein. Danach sei der Übergriff auch körperlich gewesen. Die Angreifer-Gruppe soll unter anderem einen 20-Jährigen aus der anderen Gruppe bedroht haben. Was Auslöser der Sache war und was genau passiert ist, ist noch unklar.



Aufgrund des Zustands aller Beteiligten hofft die Polizei für die Ermittlungen auf mögliche weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen, die gegen 22:30 Uhr die lautstarke Auseinandersetzung womöglich beobachtet haben. Hinweise können an die Polizei Demmin erfolgen unter 03998 / 2540.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell