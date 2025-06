POL-HST: Polizeibeamte bei Einsatz in Bergen angegriffen - Zeugen greifen helfend ein

Bergen auf Rügen (ots) -



Am gestrigen Mittwochabend, dem 18. Juni 2025, wurde die Polizei gegen 23:20 Uhr über einen Verkehrsunfall in der Feldtstraße in Bergen informiert. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu einem tätlichen Angriff auf die eingesetzten Polizeibeamten.



Zwei Männer im Alter von 20 und 23 Jahren leisteten erheblichen Widerstand gegenüber den Einsatzkräften. Beide griffen die Polizisten an und schlugen dabei mehrfach insbesondere auf einen 35-jährigen Beamten ein. Der Polizist wurde durch die Angriffe verletzt und war im Anschluss nicht mehr dienstfähig (siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6058548).



Der Vorfall wurde von zwei Zeugen - Männer im Alter von 23 und 26 Jahren, beide von der Insel Rügen - beobachtet. Die beiden zögerten nicht, sondern griffen beherzt ein, um den Polizeibeamten zur Hilfe zu kommen. Durch ihr schnelles und konsequentes Einschreiten konnten sie verhindern, dass weitere Polizisten verletzt wurden. Dabei wurde der 26-Jährige ebenfalls von einem der Angreifer durch einen Schlag verletzt.



Die Polizeiinspektion Stralsund bedankt sich ausdrücklich bei den beiden couragierten Männern für ihr vorbildliches und ehrenwertes Verhalten. Ihr Eingreifen zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Zivilcourage ist - insbesondere dann, wenn Gewalt gegen Einsatzkräfte ausgeübt wird. Anstatt wegzusehen, haben sie gehandelt und damit einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der Polizei geleistet.



Alle Beteiligten dieser Pressemitteilung sind deutsche Staatsbürger.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell