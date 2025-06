POL-HRO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall am Bürgermeister-Bade-Platz

Schwerin (ots) -



Am Donnerstagmorgen gegen 09:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich des Bürgermeister-Bade-Platzes in Schwerin zu einem Verkehrsunfall mit der Beteiligung von drei PKW und einer Straßenbahn der Linie 2.



Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 51-jähriger Fahrer eines Transporters aus Richtung Knaudtstraße den Bürgermeister-Bade-Platz befahren und dabei die rote Ampel für den Geradeausverkehr missachtet haben. Zeitgleich kreuzte von rechts eine Straßenbahn dessen Weg. Die 36-jährige Straßenbahnfahrerin stieß mit der Bahn gegen das Heck des Transporters. Dieser wurde daraufhin gegen den PKW einer 82-jährigen Verkehrsteilnehmerin gestoßen. Das Unfallfahrzeug kam erst zum Stehen, als es von dort aus gegen einen weiteren PKW eines 45-jährigen Fahrzeugführers prallte.



Die Straßenbahnfahrerin sowie der 45-Jährige wurden leichtverletzt. Letzterer musste zur weiteren Behandlung in das Helios-Klinikum in Schwerin verbracht werden. Der Mercedes-Transporter und ein VW Caddy waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 50 000 Euro.



Um den Verkehrsknotenpunkt des Bürgermeister-Bade-Platzes kam es für die Zeit der Unfallaufnahme vorübergehend zu Verkehrseinschränkungen.



