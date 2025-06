POL-ANK: Trunkenheitsfahrten im Bereich Ahlbeck

Ahlbeck (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, 18.06.2025, stellten Beamte des PR Heringsdorf gegen 22:10 Uhr gleich zwei Trunkenheitsfahrten in der Swinemünder Chaussee in Ahlbeck fest.



Die Beamten waren gerade auf Streife, als sie zwei Radfahrer beobachteten, welche mit ihren Drahteseln Schlangenlinien fuhren. In weiterer Folge kam es zur Kontrolle der beiden polnischen männlichen Personen. Während der 31-jährige Tatverdächtige einen Atemalkoholwert von 2,25 Promille an den Tag legte, ergab eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei seinem 41-jährigen Begleiter sogar einen Wert von 3,29 Promille.



Bei beiden Tatverdächtigen erfolgten anschließend eine Blutprobenentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Kimberly Schätzchen

Telefon: 03971 251 3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell