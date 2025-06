POL-HRO: Autofahrerin nach Kollision mit Hauswand per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Parchim (ots) -



Am heutigen Vormittag ereignete sich in der Innenstadt von Parchim ein Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.



Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die Frau gegen 11:20 Uhr am Ziegenmarkt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie hatte ihr Auto zunächst eingeparkt, setzte dieses anschließend wieder in Bewegung und prallte gegen die Hauswand eines leerstehenden Gebäudes. Das Fahrzeug der Frau war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun zur Unfallursache.



