POL-HRO: BAB 24: Vollsperrung nach zwei Verkehrsunfällen bei Zarrentin

BAB 24 / Zarrentin (ots) -



Am gestrigen Vormittag ereigneten sich auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg nahe der Anschlussstelle Zarrentin zwei Verkehrsunfälle, die eine Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich machten.



Gegen 10:10 Uhr kam es zunächst zu einem Unfall im Bereich einer Tagesbaustelle. Ein 43-jähriger Autofahrer aus Berlin fuhr hierbei aus bisher unbekannter Urasache mit seinem VW Arteon auf einen Sperranhänger auf, der an einem LKW befestigt war. Der Mann erlitt Verletzungen, konnte jedoch selbstständig den Notruf absetzen. Nach einer Erstversorgung am Unfallort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.



Nahezu zeitgleich kam es in unmittelbarer Nähe zu einer weiteren Kollision. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein 48-jähriger Autofahrer aus Brandenburg in Folge eines fehlerhaften Einordnens im Reißverschlussverfahren mit einem LKW zusammen.



Die Autobahn wurde im Zuge der Unfallaufnahmen ab 10:35 Uhr für rund eine Stunde voll gesperrt.



