POL-HRO: Fährtenhündin ´Arya´ findet 85-jährige Vermisste in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 19.06.2025 gegen 01:15 Uhr führten Kräfte des Polizeihauptreviers

Schwerin eine größere Suche nach einer vermissten 85-jährigen Dame im

Schweriner Stadtteil Lewenberg durch. Aufgrund einer Erkrankung war

von einer akuten Gefahr für die vermisste Frau auszugehen. Neben den

Kräften des Polizeihauptreviers Schwerin waren sowohl die

Drohnenstaffel des DRK sowie auch ein Fährtensuchhund der Polizei im

Einsatz.

Der Einsatz der Fährtenhündin begann um 03:50 Uhr.

Letztendlich konnte die Dame durch die Fährtenhündin "Arya" nach etwa

10 Minuten im Nahbereich vom Ort des Verschwindens wohlbehalten

aufgefunden werden. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins

Helios-Klinikum gebracht.



Philipp Meinshausen

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock