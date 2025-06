POL-NB: Widerstand und tätlicher Angriff nach Unfallflucht in Bergen

Bergen (LK VR) (ots) -



Am 18.06.2025 gegen 23:20 Uhr erhielt das Polizeihauptrevier in

Bergen durch einen Zeugen Kenntnis über einen Verkehrsunfall in der

Feldstraße in Bergen. Dabei soll das alleinbeteiligte Fahrzeug stark

beschädigt worden und die beiden im Fahrzeug befindlichen männlichen

Personen alkoholisiert sein. Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatten

die Personen den Unfallort mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung

verlassen. Nach kurzer Suche konnte das beschädigte Fahrzeug und die

Fahrzeuginsassen in der Calandstraße in Bergen aufgefunden werden.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest des Fahrzeugführers ergab einen

Wert von 1,66o/oo an. Als die Person zur Blutprobenentnahme verbracht

werden sollte, leistete dieser bereits im Streifenwagen sitzend mit

Unterstützung seines Begleiters, der hinzukam, erheblichen

Widerstand. Beide griffen die eingesetzten Polizeibeamten an und

schlugen insbesondere mehrfach auf einen 35-jährigen männlichen

Beamten ein. Anschließend flüchteten die beiden 20- und 23-jährigen

aus Kiel stammenden Deutschen fußläufig.

Der Polizeibeamte wurde leichtverletzt und war nicht mehr

dienstfähig.

Mit Unterstützung weiterer Polizeibeamten umliegender Reviere und der

Bundespolizei, sowie durch Hinweise aus der Bevölkerung, konnten die

beiden Flüchtigen in der Schützenstraße aufgegriffen werden. Hierbei

leisteten sie erneut Widerstand, der mittels Einsatz von Reizstoff

unterbunden werden konnte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden bei beiden

Personen Blutprobenentnahmen angeordnet und durchgeführt.

Der zweite Beteiligte hatte einen Atemalkoholwert von 1,77 o/oo und

kommt laut Zeugenaussagen ebenfalls als Fahrzeugführer in Betracht,

da sich beide zuvor abwechselt haben sollen.

Gegen die beiden Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht, Angriff und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung aufgenommen.

Der PKW Fiat der Beschuldigten war nicht mehr fahrbereit. Durch den

Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell