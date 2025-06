POL-HRO: Mantrailer-Hund ´Kito´ findet vermisste 91-Jährige in Rostock

Rostock (ots) -



Nachdem es bereits am Dienstag zu einer mehrstündigen Suche nach

einem 8-jährigen Jungen in Rostock kam - siehe Pressemitteilung:

https://t1p.de/gvvah - wurde der Polizei am gestrigen Mittwoch gegen

18:15 Uhr eine vermisste 91-jährige Frau aus einer Pflegeeinrichtung

in der Rostocker Südstadt gemeldet.

Auch hier kamen umgehend mehrere Funkwagen der Rostocker Polizei

sowie ein Fährtenhund und der Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Nachdem diese Maßnahmen gegen 22:30 Uhr erfolglos ausgeschöpft waren,

wurde über die Einsatzleitstelle der Polizei die

DRK-Rettungshundestaffel aus Greifswald angefordert.

Diese konnten am Donnerstagmorgen gegen 00:20 Uhr die Suche mit zwei

Mantrailer-Hunden beginnen.

Gegen 00:50 Uhr wurde die vermisste 91-jährige Frau durch den

8-jährigen Mantrailer-Hund "Kito" der Rasse Vizsla in der Nähe der

Pflegeeinrichtung aufgefunden. Diese befand sich in einem guten

Allgemeinzustand und konnte zur Einrichtung zurückgebracht werden.



Rettungshundestaffeln sind in der Regel eingetragene Vereine welche

an den Katastrophenschutz angebunden sind. Die ehrenamtlichen Helfer

und ihre Hunde sind insbesondere bei der Vermisstensuche wichtige

Partner der Polizei.



