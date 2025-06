POL-HRO: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall im Bereich Neustadt-Glewe

Neutadt-Glewe (ots) -



Heute Vormittag, kurz vor 11:00 Uhr, kam es bei Neustadt-Glewe zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 37-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Mehrere Mitarbeiter der Straßenmeisterei Ludwigslust führten zuvor in im Bereich der Straße "An der Autobahn" Fahrbahnausbesserungsarbeiten durch. Die Baustelle wurde durch die Arbeiter nach bisherigen Erkenntnissen ordnungsgemäß eingerichtet, leuchtende Signalanlagen aufgebaut und die zulässige Geschwindigkeit durch entsprechende Beschilderungen auf 40 km/h heruntergeregelt. Ein 64-jähriger Autofahrer fuhr auf die Baustelle zu, soll jedoch aus unbekannten Gründen sein Tempo nicht verringert haben. In der weiteren Folge kollidierte er mit dem am Fahrbahnrand befindlichen 37-jährige Arbeiter der Straßenmeisterei. Dieser wurde bei dem Aufprall schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und musste mit einem Hubschrauber in das Schweriner Helios-Klinikum verbracht werden. Der Unfallverursacher verletzte sich bei der Kollision ebenfalls und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Die Straße war zeitweise voll gesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Kristin Hoffmeister, Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell