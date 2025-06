POL-HRO: Zwei alkoholisierte Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt - ein Fahrer versuchte, Polizeikontrolle zu umgehen

Schwerin (ots) -



Gestern stellte die Polizei in Schwerin im Rahmen von Verkehrskontrollen zwei alkoholisierte Autofahrer, die jeweils ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs waren. In einem Fall versuchte ein Fahrer, sich der Kontrolle zu entziehen, wobei er einen Beamten gefährdete.



Fahrer fährt bei Rot und gefährdet Beamten



Am Dienstag gegen 11:10 Uhr fiel Polizeibeamten einer stationären Kontrolle in der Hamburger Allee ein blauer Peugeot auf, dessen Fahrer eine rote Ampel missachtete. Ein Beamter trat auf die Fahrbahn und signalisierte dem Fahrer, anzuhalten. Statt zu bremsen, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort, sodass der Beamte zur Seite springen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Polzist blieb unverletzt.

Durch unmittelbar eingeleitete Maßnahmen konnte der Fahrer im Nahbereich gestellt werden. Der 55-jährige algerische Staatsbürger versuchte zu Fuß zu flüchten, wurde jedoch durch mehrfaches und bestimmtes Ansprechen zum Stehenbleiben bewegt. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,33 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wird nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.



Nachts alkoholisiert unterwegs



In der Nacht zum Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte ebenfalls in der Hamburger Allee einen weiteren Autofahrer. Bei der Überprüfung zeigte sich, dass der 44-jährige Mann deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Auch er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.



In beiden Fällen wurden den Fahrern Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



