POL-NB: Geklaute Handtasche an Besitzerin übergeben

Am Mittwoch, dem 18.06.2025, kurz nach Mitternacht soll es am Volksbad in Waren zu einem Diebstahl zweier Handtaschen gekommen sein. Zwei männliche Täter seien flüchtig und in Richtung einer Tankstelle in der Nähe gefahren.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren konnten zwei beschriebenen Personen auf dem Gelände der Tankstelle feststellen. Hierbei handelte es sich um einen 25-jährigen und 35-jährigen Mann. Beide Männer waren alkoholisiert.



Nach Überprüfung der Personen und der mitgeführten Gegenstände konnten in dem Rucksack des 35-Jährigen die beiden entwendeten Handtaschen aufgefunden werden. Die Polizei nahm die Sachen an sich und übergab diese im Anschluss an die Besitzerin zurück.



