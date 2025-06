POL-NB: Ladendiebe auf frischer Tat gestellt

Neubrandenburg (ots) -



Gleich zwei Mal rückten die Kollegen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg am Abend des 17.06.2025 wegen einem zunächst gemeldeten Ladendiebstahl aus. Doch am Ende stellte sich noch mehr heraus.



Gegen 18:10 Uhr wurde ein Diebstahl in einem Supermarkt im Juri-Gagarin-Ring gemeldet. Der 20-jährige Ukrainer wurde durch den dortigen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie der Beschuldigte eine Vielzahl an Schokoladentafeln, Haushaltsartikeln, Kosmetikartikeln und Tabakware in seinen Rucksack packte. An der Kasse bezahlte er anschließend lediglich ein Getränk und wollte den Laden verlassen. Zwei Ladendetektive hielten den Mann auf und informierten die Polizei. Hierbei täuschte der 20-Jährige kurzzeitig eine Bewusstlosigkeit vor bevor er plötzlich aufstand und sehr aggressiv wurde. Er versuchte, sich mit Stoßen und Beißen gegen die Ladendetektive zu wehren und bedrohte diese wiederholt. In dem Einsatz sind keine Personen verletzt worden. Es stellte sich heraus, dass die Ware in dem Rucksack einen Wert von circa 440,00 Euro hatte. Die Ware verblieb abschließend im Geschäft. Der 20-jährige Ukrainer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten bis in die Nacht hinein in Gewahrsam genommen.



Kurze Zeit später, gegen 19:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Diebstahl durch mehrere Personen in einem Supermarkt in der Ziolkowskistraße. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, dass insgesamt drei Personen wiederholt mit leeren Rucksäcken in den Laden gegangen sind, mit vollgepackten Rucksäcken wieder heraus kamen und diese in einem PKW entleerten. Da dem Zeugen diese Situation merkwürdig vorkam, informierte er die Polizei und konnte zusätzlich hilfreiche Angaben zu dem Fahrzeug nennen. Den Kollegen des Reviers war es daher möglich, das Fahrzeug kurze Zeit später einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. In dem Auto befanden sich drei Insassen, darunter ein 30-jähriger Ukrainer und zwei 38-jährige moldauische Staatsangehörige. Weiterhin konnten die Beamten diverse Tafeln Schokolade, Kaffee, Kleidungsstücke und einen Staubsauger auffinden. Aufgrund des Verdachts, dass die aufgefundenen Gegenstände aus einer Diebstahlshandlung stammen könnten, wurden diese sichergestellt.

Die Polizei ermittelt, inwieweit die Täter aus den beiden Sachverhalten in Verbindung miteinander stehen. Bislang konnte das sichergestellte Diebesgut noch nicht zweifelsfrei den betroffenen Geschäften zugeordnet werden.

Der Stehlschaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 2.500 Euro.



