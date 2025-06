POL-HST: Fahrradfahrerin offenbar von der Straße abgedrängt - Zeugen gesucht

Barth (ots) -



Am Dienstag, dem 17. Juni 2025 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw in Barth.



Eine 63-jährige Deutsche fuhr in Begleitung ihres Ehemannes auf dem Fahrrad von Dabitz in Richtung Barth. Nachdem sie den Reiterhof "Bernsteinreiter" passiert hatten, kam ihnen auf Höhe der Motocross-Strecke ein bislang unbekannter Pkw (vermutlich ein Kleinwagen) entgegen. Das Fahrzeug verringerte offenbar trotz der schmalen Fahrbahn weder seine Geschwindigkeit noch wich es aus.



Als der PKW offenbar mit sehr geringem Abstand an der 63-Jährigen vorbeifuhr, versuchte diese auszuweichen, touchierte dabei die rechte Bordsteinkante und stürzte. Die Frau erlitt dabei mehrere Verletzungen. Ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer leistete erste Hilfe. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.



Für die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



