POL-HRO: Rettungskräfte bei Wismar angegriffen

Am Dienstagabend kam es gegen 19:50 Uhr zu einem Polizeieinsatz im

Bereich Metelsdorf bei Wismar.

Hierzu informierte die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg die

Polizei über eine Auseinandersetzung mit einem Patienten und einer

Rettungswagenbesatzung.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Rettungswagen auf der B 208

zwischen der Anschlussstelle der BAB 20 Wismar-Mitte und dem

Kreisverkehr in Wismar-Rothentor.

Der 59-jährge Patient lief zuvor als hilflose Person in Warin beim

Rettungsdienst auf.

Während des Transportes im Rettungswagen beleidigte und bedrohte der

alkoholisierte 59-Jährige die Mitarbeiter des Rettungsdienstes unter

anderem mit dem Tode.

Im Zuge dessen ballte der Mann die Faust und wollte in Richtung eines

Rettungsdienstmitarbeiters schlagen. Dieser konnte den Schlag mit

einer Abwehrbewegung stoppen, zog sich dabei aber eine Schürfwunde am

Unterarm zu. Während des Gerangels fiel dem Retter außerdem die

Brille zu Boden welche dadurch beschädigt wurde.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 59-jährigen Deutschen

einen Wert von 2,78 Promille. Durch einen Richter wurde die

Blutprobenentnahme angeordnet und im Wismarer Klinikum durchgeführt.

Der Angreifer muss sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung,

Beleidigung, Bedrohung, der Körperverletzung sowie des tätlichen

Angriffs auf die Rettungskräfte strafrechtlich verantworten.

Der 59-Jährige konnte nach Abschluss der Maßnahmen seinen Weg

eigenständig wieder fortsetzen.



