POL-HRO: BMW in Rostock ausgebrannt - 50.000 Euro Schaden

Rostock (ots) -



Gegen 00:15 Uhr wurde die Polizei über einen brennenden Pkw der Marke

BMW in der Rostocker Maxim-Gorki-Straße informiert.

Die eingesetzte Funkwagenbesatzung traf zeitgleich mit den Kameraden

der Rostocker Feuerwehr vor Ort ein. Zu diesem Zeitpunkt brannte der

BMW bereits in voller Ausdehnung.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren am Brandort.

Die Ursache der Brandentstehung ist derzeit noch unklar und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Der 5er BMW wurde zum Zwecke weiterer kriminaltechnischer

Untersuchungen beschlagnahmt.

Polizeilich wird der entstandene Sachschaden auf etwa 50.000 Euro

geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen

Brandstiftung gegen Unbekannt.

Hinweise zu deinem möglichen Täter und der Tat nehmen der

Kriminaldauerdienst in Rostock unter der TelNr. 0381/ 4916 1616 oder

jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von

Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell