POL-HRO: 53-Jähriger nach Raub bewusstlos

Schwerin (ots) -



Gestern Nachmittag soll ein 53-jähriger Schweriner auf dem Großen Dreesch angegriffen und beraubt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.



Der 53-Jährige habe gegen 16:00 Uhr auf einer Bank in der Anne-Frank-Straße gesessen, als er körperlich angegriffen wurde. Nachdem er von der Bank gefallen sei, habe er durch eine weitere Attacke sein Bewusstsein verloren. Als der 53-Jährige wieder zu Bewusstsein kam, hatten sich die bisher unbekannten Täter bereits vom Tatgeschehen entfernt. Dem Geschädigten wurden persönliche Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen bekannt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder per Mail an kk.schwerin@polmv.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell