POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall bei Wittenburg

Nachdem am Freitag, 13.06.2025 ein 60-Jähriger Motorradfahrer auf der K12 zwischen Perdöhl und Wittenburg tödlich verunglückte (wir berichteten), sucht die Polizei nun dringend einen Zeugen.



Die Kolonne bestehend aus vier Motorradfahrern überholte am Freitagabend gegen 20:15 Uhr zwischen Perdöhl und Wittenburg vor einer Rechtskurve einen PKW. Dabei verunfallte der 60-Jährige, der an hinterster Stelle der Kolonne fuhr. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, wird dringend der Autofahrer oder die Autofahrerin des überholten PKW gesucht.



Wer zum Unfallzeitpunkt als Autofahrer eines PKW von mindestens drei Motorrädern auf der K12 überholt wurde oder sonstige Angaben zum Verkehrsunfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hagenow (Tel. 03883 631 224).



