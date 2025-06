POL-HRO: Radfahrer und Motorradfahrer stoßen auf Fußgängerüberweg in Güstrow zusammen - Polizei sucht Unfallzeugen

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Güstrow am Freitag Zeugen, die Aussagen zum Unfallhergang machen können. Nach bisher vorliegenden Informationen kam es gegen 11 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 13-jährigen Radfahrer und einem 69-jährigen Motorradfahrer in der Speicherstraße Höhe des Fußgängerüberweges am Bahnhof. Aufgrund der derzeitig widersprüchlichen Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei nun Zeugen. Laut Angaben beider Unfallbeteiligten sollen weitere Verkehrsteilnehmer nach dem Vorfall ausgestiegen sein und sich nach dem Gesundheitszustand des Kindes erkundigt haben. Das Kind hatte sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zugezogen.



Da die Polizei erst zu einem späteren Zeitpunkt über den Verkehrsunfall informiert wurde, konnte eine direkte Unfallaufnahme vor Ort nicht erfolgen.



Daher wendet sich die Polizei an die Unfallzeugen und bittet diese sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



