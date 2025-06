POL-NB: Brand in einer Lagerhalle in Friedland

Friedland (ots) -



Am 16.06.2025 gegen 16:05 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Brand in einer Lagehalle im Preetzer Weg in 17098 Friedland gemeldet. Umgehend wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Friedland zum Einsatz gebracht. Vor Ort eingetroffen bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte in der Lagerhalle in einer Sortier- und Zerkleinerungsanlage für Elektroschrott. Durch die Mitarbeiter der Firma wurde zunächst selbst versucht den Brand zu löschen. Als dieses nicht gelang informierte man die Feuerwehr. Vor Ort befanden sich 83 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Friedland, Schwichtenberg, Klockow, Eichhorst, Genzkow, Salow, Kotelow, Neubrandenburg Oststadt und die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg. Durch diese konnte der Brand gelöscht werden.

Bei den drei Mitarbeitern der Firma, welche versuchten den Brand selbstständig zu löschen, bestand der Verdacht, dass sie dabei eine Rauchgasvergiftung zugezogen haben. Ein 49-jähriger Deutscher wurde aus diesem Grund mit einem Rettungswagen in Klinikum Neubrandenburg gebracht. Ein 41-jähriger Deutscher begibt sich eigenständig in ärztliche Behandlung und ein 22-jähriger Tscheche lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab.

Nach derzeitigem Stand beläuft sich die bei dem Feuer entstandene Schadenshöhe ca. 100.000,-EUR. Da der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung besteht hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt werden sie dabei am 17.06.2025 durch einen Brandursachenermittler.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



