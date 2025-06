POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl in Rostocker Innenstadt

Rostock (ots) -



Beamte der Polizeiinspektion Rostock haben am Montagnachmittag einen 42-jährigen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit einem räuberischen Diebstahl im Kröpeliner-Tor-Center gestellt.



Gegen 14:15 Uhr wurde der polizeibekannte Deutsche durch einen Ladendetektiv angesprochen, nachdem er versucht haben soll, mehrere Artikel aus einem Geschäft im Einkaufszentrum zu entwenden. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin über eine Rolltreppe in das Untergeschoss. Dabei stieß er unter anderem eine 73-jährige Frau zur Seite, die in der Folge mehrere Stufen hinabstürzte und sich leicht verletzte.



Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes hielten den 42-jährigen Rostocker bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt und in eine Rostocker Klinik gebracht.



Der Stehlschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell