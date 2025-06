POL-NB: Zeugin meldet Hilfeschreie

Demmin (ots) -



Die Demminer Polizei ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gegen 03:00 Uhr wegen Hilferufen alarmiert worden. In den Tollensewiesen soll laut einer Zeugin eine Person mehrfach um Hilfe gerufen haben. Die Polizisten haben das Gebiet um die Wiesen abgesucht. Dabei kamen ihnen drei Männer mit einer Taschenlampe entgegen. Einer der Männer war derjenige, der zuvor um Hilfe gerufen hatte. Er sei in ein Wasserloch gefallen und fühle sich unterkühlt. Die Beamten nahmen ihn zum Aufwärmen in den Streifenwagen. Dort erzählte er auch, warum er ins Wasserloch fiel:



Der 23-jährige Deutsche sei gegen 21:30 Uhr vom Markt in Demmin in Richtung Bahnhof gegangen. Plötzlich habe ihn eine Gruppe von mehreren schwarz gekleideten Leuten verfolgt und beleidigt. Aus Furcht vor einer Auseinandersetzung lief der 23-Jährige weg und sprang schließlich über einen Zaun in die Tollensewiesen. Er rannte solange, bis er dort in ein Wasserloch stürzte.



Ein 27-jähriger Deutscher hatte den rennenden jungen Mann beobachtet. Als er später Hilfeschreie hörte, zählte er eins und eins zusammen, schnappte sich einen weiteren Helfer und ging zu den Tollensewiesen. Dort zogen die beiden Helfer den jungen Mann aus dem Wasserloch.



Die Polizei ermittelt indes gegen die unbekannte Personengruppe, die den Mann gegen 21:30 Uhr zwischen Markt und Bahnhof verfolgt und beleidigt haben sollen. Zeugen zu dieser Sache werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Demmin unter 03998 / 2540 zu wenden.



Alle bekannten Beteiligten sind Deutsche.



