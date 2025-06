POL-HRO: Bundeswehrfeindliche Plakate in Schwerin angebracht - Staatsschutz ermittelt

Schwerin (ots) -



Am Abend des 14. Juni 2025 wurden im Stadtgebiet von Schwerin an mehreren Straßenbahnhaltestellen entlang der Keplerstraße die Karrierewerbeplakate der Bundeswehr mit bundeswehrfeindlichen Plakaten überhangen.



Die Inhalte der Plakate äußern sich im Allgemeinen abwertend gegen die Bundeswehr und beziehen sich inhaltlich auf den Veteranentag. Die Tat wurde durch Zeugen bemerkt, die sich umgehend bei der Polizei meldeten und wertvolle Hinweise zu zwei Tatverdächtigen gaben.



Auf Grundlage dieser Hinweise konnte mittlerweile ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Staatsschutz geführt.



