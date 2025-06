POL-HRO: Polizisten in Wittenburg befreien eingesperrten Senioren

Wittenburg (ots) -



Weil sich ein Senior nicht mehr selbst aus einem abgestellten PKW befreien konnte, haben Polizeibeamte des Polizeirevier Hagenow am Samstagnachmittag eine Autoscheibe zerschlagen. Ein Zeuge alarmierte zuvor die Polizei, da der PKW gegen 16:00 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Wittenburg in der prallen Sonne stand. Ebenfalls war die Autofahrerin vor Ort, die sich auch nicht weiter zu helfen wusste. Dem 82-jährigen Mann gelang es nicht den PKW mit dem Fahrzeugschlüssel oder auf andere Weise von innen zu öffnen. Insgesamt habe er bereits über 30 Minuten im verschlossenen Wagen gesessen. In Anbetracht der heißen Temperaturen im Fahrzeuginneren haben die Beamten folglich eine hintere Scheibe des Mittelklassewagens mit einem Kuhfuß eingeschlagen. Nachdem der Senior im Schatten Wasser zu sich nehmen konnte, war eine medizinische Versorgung nicht notwendig. Er wurde von Angehörigen nach Hause gefahren.



