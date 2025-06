POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Brand in Herrnburg

Herrnburg (ots) -



Am frühen Samstagmorgen, 14. Juni, kam es in Herrnburg zum Brand eines unbewohnten Wohnwagens. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.



Gegen 2 Uhr wurde die Polizei in Grevesmühlen über den Brand im Bereich des Palinger Wegs informiert. Nach ersten Erkenntnissen haben unbekannte Täter den auf einem Privatgrundstück abgestellten, seit längerer Zeit ungenutzten Wohnwagen in Brand gesetzt. Der Hinweisgeber, der auf das Feuer aufmerksam geworden ist und dies auch zügig löschen konnte, verständigte daraufhin die Polizei.



Beamte der Kriminalpolizei sicherten vor Ort Spuren und nahmen die Ermittlungen auf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841 203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell