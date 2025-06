POL-HRO: Polizeibeamter bei Einsatz in Schwerin bewusstlos getreten - Ermittlungen eingeleitet

Schwerin (ots) -



In der Nacht zu Samstag, dem 14. Juni 2025, wurde ein 28-jähriger Polizeibeamter bei einem Einsatz in der Münzstraße schwer angegriffen und bewusstlos getreten. Zwei weitere Polizeikräfte wurden im weiteren Verlauf verletzt. Die zwei zuerst eintreffenden Beamten sind derzeit nicht dienstfähig.



Gegen 02:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Schweriner Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gerufen. Beim Versuch, zwei Männer aus einer Gruppe von etwa 15 bis 20 Personen zu trennen, richtete sich die Aggression plötzlich gegen die Beamten.



Ein 28-jähriger Polizeibeamter brachte einen der Beteiligten zu Boden, nachdem dieser ihn zuvor mehrfach gegen eine Wand gedrückt hatte. Während der Beamte versuchte, den Mann zu fixieren, trat ihm ein weiterer Tatverdächtiger gegen den Kopf. Der 28-Jährige verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein. Seine 27-jährige Streifenpartnerin, die gleichzeitig Angriffe gegen sich abwehrte, konnte ihrem Kollegen zur Hilfe eilen und weitere Angriffe erfolgreich abwehren. Die Mehrheit der anwesenden Personen verließ daraufhin die Örtlichkeit.



Zusätzlich herbeigerufene Einsatzkräfte der Schweriner Polizei trafen im Nahbereich mehrere Personengruppen an und führten Kontrollen durch. Dabei wurden zwei 22-jährige deutsche Tatverdächtige identifiziert und vorläufig festgenommen. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es durch einen der beiden Tatverdächtigen erneut zu Angriffen auf Polizeibeamte, bei denen zwei weitere Beamte im Alter von 25 und 31 Jahren verletzt wurden.



Die beiden 22-jährigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zunächst auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen weitere, bisher nicht identifizierte Täter dauern an. Die Polizei hat Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriffe eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385 5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell