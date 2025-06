POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Graffitischmiererei

Wismar (ots) -



Nachdem unbekannte Täter bereits zu Beginn der zurückliegenden Woche ein Graffiti auf eine Scheune im Wismarer Stadtteil Wendorf aufgetragen haben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Offenbar haben der oder die unbekannten Täter bereits in der Nacht vom Pfingstmontag auf den darauffolgenden Dienstag (10. Juni) ein Graffiti in der Größe von circa 2 x 6 Metern auf eine Scheune im Bereich des Zierower Wegs im Stadtteil Wendorf aufgetragen und hierdurch einen Schaden von circa 500 Euro verursacht.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



