POL-NB: Party-Gäste singen ´Ausländer raus´ bei Peenefest

Demmin (ots) -



Die Polizei ermittelt nach dem Peenefest in Demmin gegen bisher unbekannte Partygäste und gegen den DJ wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat der DJ beim Peenefest gegen 03:00 Uhr das Lied "L´amour toujours" von Gigi D´Agostino gespielt und die Partygäste dabei "Ausländer raus - Deutschland den Deutschen" laut singen lassen. Der Polizei liegt entsprechendes Videomaterial dazu vor.



Die Polizei steht in engem Austausch mit der Hansestadt Demmin, um die Vorkommnisse bei dem Peenefest aufzuklären.



Das Videomaterial und Zeugenaussagen sollen nun ausgewertet werden. Die Polizei bittet Partygäste, die genau diese Szene in den frühen Morgenstunden beim Peenefest ebenfalls gefilmt haben, das Video der Polizei zur Verfügung zu stellen. Eine Möglichkeit dafür bietet unter anderem die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



Die Kriminalpolizei Demmin und der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg führen die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.



