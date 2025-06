POL-HRO: Brandstiftung in einem Wald bei Hagenow

Hagenow (ots) -



Am Samstagnachmittag haben unbekannte Täter zwei Müllhaufen in einem Waldstück bei Hagenow angezündet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Unrat (unter anderem Spraydosen, Autoteile, leere Behältnisse) gegen 15:00 Uhr mutwillig an zwei Stellen am Verbindungsweg zwischen Viez und Scharbow entzündet worden sein. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Brände im Ausmaß von circa 20 Quadratmeter rechtzeitig löschen, ehe die Flammen auf naheliegende Bäume übergreifen konnten. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) entgegen.



