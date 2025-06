POL-NB: Schlägerei mit Pfefferspray in der Turmstraße

Neubrandenburg (ots) -



Mitten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend sind mehrere Streifenwagen zu einer gemeldeten Schlägerei im Bereich der Neubrandenburger Turmstraße gefahren.

Dort sollen mehrere Deutsche (zwei 40- bzw. 17-jährige Männer und eine 39-jährige Frau) gegen 02:40 Uhr in einem Snack-Automaten-Laden auf mehrere Syrer (33, 26 und 18 Jahre) getroffen sein. Es soll ein Streitgespräch gegeben haben, das zunächst wieder aufhörte. Als die Deutschen den Laden verließen, soll der 33-jährige Syrer hinter ihnen hergerannt sein und sie mit Pfefferspray besprüht haben.



Dann soll der 33-jährige Syrer auf den 17-jährigen Deutschen losgegangen sein, der sich mit der durch das Pfefferspray eingeschränkten Sicht wehren wollte. Dadurch entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den beiden und dem 40-Jährigen, der den Angreifer von dem Jugendlichen abbringen wollte. Auch er war durch das Pfefferspray an den Augen verletzt und konnte schlecht sehen. Er nahm sich ein Rad zu Hilfe, das er auf den Angreifer schmiss, damit der den Jugendlichen in Ruhe lässt. Dadurch hat der 33-jährige Syrer zwar tatsächlich vom Jugendlichen abgelassen, ist dann aber laut Zeugenaussagen auf den 40-jährigen Deutschen los und schlug und trat nach ihm.



Als die gerufenen Polizisten eintrafen, schlugen die Beteiligten nicht mehr aufeinander ein. Da die drei Männer durch die Schlägerei und das Pfefferspray und die 39-jährige Deutsche ebenfalls durch das Pfefferspray verletzt waren, kamen Rettungswagen zum Einsatz. Der beschuldigte 33-jährige Syrer war während des gesamten Einsatzes äußerst aggressiv und wurde daher nach Behandlung seiner Verletzungen bis zum Morgen ins Polizeigewahrsam genommen.



Alle drei beteiligten Männer waren alkoholisiert. Die Verletzungen wurden teils vor Ort und teils ambulant im Klinikum behandelt.



Was der Auslöser des anfänglichen Streits war, wie die Schlägerei genau mit welchen Beteiligten ablief und warum die Männer beim Eintreffen der Polizei bereits auseinander waren, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell